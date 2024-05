Europawahl: So kannst du deine Stimme abgeben

Am 9. Juni

Veröffentlicht am 22. Mai 2024, 15:42 / ©APA/ERWIN SCHERIAU

Für die anstehende Europawahl am 9. Juni 2024 haben in der Steiermark 951.674 Bürgerinnen und Bürger das Recht, ihre Stimme abzugeben. Doch wer darf nun eigentlich wählen?

Die Wahlberechtigung erstreckt sich auf verschiedene Gruppen:

Inländerinnen und Inländer ab dem vollendeten 16. Lebensjahr, die in der Europa-Wählerevidenz einer Gemeinde registriert sind.

Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher, die auf Antrag in die Europa-Wählerevidenz einer Gemeinde eingetragen wurden (insgesamt 6.518 in der Steiermark).

Unionsbürgerinnen und Unionsbürger mit Hauptwohnsitz in Österreich, die auf Antrag in einer Gemeinde in die Europa-Wählerevidenz eingetragen wurden (insgesamt 2.996 in der Steiermark).

Sieben Parteien stehen zur Wahl:

ÖVP (Österreichische Volkspartei)

SPÖ (Sozialdemokratische Partei Österreichs)

FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs – Die Freiheitlichen)

GRÜNE (Die Grünen – Die Grüne Alternative)

NEOS (NEOS – Das Neue Europa)

DNA (DNA – Demokratisch – Neutral – Authentisch)

KPÖ (Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ Plus)

Wie erfolgt die Stimmabgabe?

Wählerinnen und Wähler haben die Möglichkeit, bei der Stimmabgabe eine Vorzugsstimme für eine bestimmte Bewerberin oder einen Bewerber zu vergeben, indem sie deren Namen und/oder Reihungsnummer auf dem Stimmzettel eintragen. Die Wahlvorschläge mit der Liste der Bewerberinnen und Bewerber werden in jedem Wahllokal vorhanden sein.

Wann und wie kann man wählen?

Die Öffnungszeiten der Wahllokale werden von den Gemeindewahlbehörden festgelegt. In der Steiermark öffnen die meisten Wahllokale zwischen 7 Uhr und 8 Uhr und schließen zwischen 12 Uhr und 14 Uhr. In Graz sind die Wahllokale von 7 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Für die Stimmabgabe per Briefwahl oder Wahlkarte gelten spezifische Regelungen, einschließlich der Beantragung und Abgabe der Wahlkarte.

Wichtig: Informationssperre und Online-Zugang zu den Wahldaten

Die EU-Kommission betont die Wichtigkeit, dass die Wähler nicht durch Ergebnisse aus anderen Mitgliedsstaaten beeinflusst werden sollen. Aus diesem Grund wird das vorläufige Ergebnis voraussichtlich erst ab 23 Uhr zugänglich sein. Online-Zugang zu den Wahldaten ab diesem Zeitpunkt ist über Herbert Hüttenbrenner von der Abteilung 1 – Organisation und Informationstechnik unter [email protected] möglich.