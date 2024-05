Suche nach Steiermarks beliebtester Eisdiele setzt zum Endspurt an

Wo isst du am liebsten dein Eis?

Wo isst du am liebsten dein Eis?

Veröffentlicht am 22. Mai 2024, 15:43 / ©pixabay/Couleur

Die größte Auswahl, der freundlichste Service und das gemütlichste Ambiente könnten die entscheidende Rolle auf der Suche nach dem besten Eissalon in der Steiermark spielen. Das österreichische Magazin Falstaff hat kürzlich wieder ein Eis-Voting ins Leben gerufen.

Pro Tag darf einmal abgestimmt werden

Aus der einwöchigen Nominierungsphase, in welcher die Falstaff-Community ihre Favoriten aus den Bundesländern verraten konnte, sind nun die zehn meistgenannten hervorgegangen. Sie batteln sich aktuell um den Sieg. Pro Tag darf online einmal für den liebsten Eissalon abgestimmt werden! Im Vorjahr konnte sich die vegane „Eisperle“ mit insgesamt vier Standorten in Graz den Steiermark-Sieg holen. Auch heuer landete der vegane Favorit unter den Top 10! Insgesamt vier Eisdielen aus der steirischen Landeshauptstadt schafften es in die nähere Auswahl.

©5 Minuten Die vegane „Eisperle“ hat insgesamt vier Standorte in Graz