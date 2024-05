Falscher Polizist bedroht Autofahrer mit SoftAir-Pistole

In der Nacht

Gestern Nacht soll sich ein 35-jähriger serbischer Staatsangehöriger gegenüber einem Auto-Lenker, der in der Kefergasse parkte, als Polizist ausgegeben haben. In weiterer Folge soll der Tatverdächtige eine SoftAir-Pistole gezogen und die zwei anwesenden Männer genötigt haben, die Durchsuchung des Autos zuzulassen.

Er hatte keinen Dienstausweis

Die Opfer nahmen aufgrund der Situation und der Tatsache, dass der Tatverdächtige trotz Aufforderung keinen Dienstausweis vorwies, richtigerweise an, dass es sich um keinen echten Polizisten handelt. Es gelang ihnen, den Tatverdächtigen zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei zu fixieren.

Er wurde vorläufig festgenommen

Im Zuge der Personsdurchsuchung wurden bei dem 35-Jährigen die SoftAir-Pistole, ein Butterfly-Messer, eine Polizeiweste, sowie eine geringe Menge Suchtgift, vermutlich Crystal Meth, sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde wegen des Verdachts der schweren Nötigung, Amtsanmaßung und wegen Besitz von Suchtmitteln vorläufig festgenommen. Im Zuge der Vernehmung gab der 35-Jährige an, sich aufgrund von Suchtmittelkonsum an den Vorfall nicht erinnern zu können. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt gebracht.