Nach Graz: Wirbelte nun ein Tornado durch Kärnten?

Nach dem gestrigen Tornado in Graz soll es am heutigen Mittwoch zu einer weiteren Sichtung in Lavamünd gekommen sein. Zu sehen, ist der angebliche Kärntner Tornado auf einem Video, dass aktuell auf der Instagram-Plattform „klagenfurt_elite“ kursiert. Doch die Meteorologen von GeoSphere Austria geben Entwarnung: „Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das kein Tornado“, erklären sie im Gespräch mit 5 Minuten. Die meteorologischen Zutaten dafür hätten vollkommen gefehlt. „Die Gegebenheiten waren vollkommen andere, als gestern in Graz“, betonen die Experten. Es gebe keinerlei Daten, welche die Sichtung in Kärnten untermauern würden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2024 um 16:11 Uhr aktualisiert