Silbersee-Opening: Buntes Programm wartet am Freitag auf euch

Action, Spaß und gute Laune sind beim traditionellen Silbersee-Opening garantiert. „Es wird am Freitag wie alle Jahre eine große, lustige Party für unsere jungen Villacher, die gemeinsam in den Sommer starten wollen“, lädt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) herzlich ein. Das Event gehört zum breiten Repertoire des Villacher Jugendrates, der die Lebenswelt der jungen Villacher aktiv mitgestaltet.

SUPs und farbenfrohes Holi-Fest

Seit mehr als 30 Jahren ist am Silbersee das Gratisbaden möglich. „Gerade bei unseren jungen Bürgern ist der See mit den vielen sportlichen Zusatzangeboten sehr beliebt. Er ist ein Ort, wo man sich gerne trifft und gemeinsam abhängt“, weiß auch Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Tennis, Tischtennis, Boccia und Beachvolleyball werden am Silbersee mit großer Begeisterung gespielt, die Calisthenics-Anlage ebenfalls gut genutzt. Am Freitag wird dann noch zusätzlich Wasseraction geboten: Es gibt SUPs, ein Streetworkout und natürlich das farbenfrohe Holi-Fest. Ein Live-DJ sorgt zudem für beste Laune.