Tornados in der Steiermark: Verursachten sie bereits Schäden?

Augenzeugenberichte über das ungewöhnliche Wetterphänomen in Graz verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien, während sich viele fragten, ob solche Ereignisse in der Vergangenheit schon größere Schäden verursacht haben könnten.

„Zwei starke Tornados mit außerordentlich großen Schadenspuren zogen 2017 über die Oststeiermark“

Um mehr über die Tornados in der Steiermark zu erfahren, haben wir uns an Georg Pistotnik von der Geosphere Austria gewandt. Wir stellten ihm die Frage, ob Tornados in der Vergangenheit bereits größere Schäden in der Steiermark verursacht haben. „Ja, in seltenen Fällen schon“, erklärte Pistotnik. „Zwei starke Tornados mit außerordentlich großen Schadenspuren (20 km bzw. 15 km lang) zogen am 23. September 2017 über die Oststeiermark. Sie wurden von dem berühmten Naturwissenschafter Alfred Wegener, der u.a. die geologische Kontinentaldrift erklärte und begründete, genau beschrieben“, fuhr er fort.

Wie oft kommen Tornados in der Steiermark vor?

In der Steiermark sind Tornados seltene, aber dennoch mögliche Ereignisse. Laut Georg Pistotnik von der GeoSphere Austria wurden seit Beginn der systematischen Analyse tornado-verdächtiger Sturmschäden im Jahr 1998 mehrere Fälle registriert. Dies teilte er auf Anfrage von 5 Minuten mit. Einige davon sind:

29. August 2003 : Graz

: Graz 29. August 2003 : Feldkirchen bei Graz (GU)

: Feldkirchen bei Graz (GU) 23. Mai 2004 : Wildon (LB)

: Wildon (LB) 23. Juli 2010 : Wildon (LB)

: Wildon (LB) 23. Juni 2017 : Gleinstätten (LB)

: Gleinstätten (LB) 24. August 2019 : Straden (SO)

: Straden (SO) 29. Juni 2020: Gleisdorf (WZ)

Wo sind Tornados in der Steiermark am wahrscheinlichsten?

Gemäß Pistotnik treten Tornados in der Steiermark am häufigsten im Grazer Becken auf, insbesondere in den südöstlichen, flacheren Teilen wie den Bezirken Graz, Graz-Umgebung, Hartberg-Fürstenfeld, Leibnitz und Südoststeiermark. Er betont gegenüber 5 Minuten: „In der Obersteiermark sind Tornados sehr seltene Ereignisse, am ehesten noch in den größeren Längstälern denkbar (Enns-, Palten-, Liesing-, Mur- und Mürztal).“