Hacker täuschten Kärntner Unternehmen: Zehntausende Euro weg

Bislang unbekannte Täter hackten sich im April 2024 in das E-Mailkonto einer Baufirma aus dem Bezirk Spittal an der Drau. In der Folge versendeten sie im Namen der Baufirma eine manipulierte Rechnung an eine Immobilienfirma aus dem Bezirk Spittal an der Drau.

Betrug nicht erkannt

Aufgrund der augenscheinlichen Echtheit hat die Immobilienfirma in der Folge den Geldbetrag überwiesen. „Die betroffene Firma wurde erst einige Tage danach von ihrer Bank kontaktiert und auf den möglichen Betrug aufmerksam gemacht“, heißt es seitens der Polizei. Die Ermittlungen laufen.