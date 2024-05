Polizei ermittelt nach Diebstahl am Metnitzstrand

Veröffentlicht am 22. Mai 2024, 17:18 / ©5 Minuten

Der Tag am Metnitzstrand endete für einen 47-jährigen Klagenfurter am Montag mit dem Gang zur nächsten Polizeistation. Bislang unbekannte Täter hatten nämlich das Mountainbike gestohlen, dass er zuvor am hiesigen Fahrradständer abgestellt und auch versperrt hatte. „Der Mann erlitt dadurch einen Schaden von mehreren tausend Euro“, heißt es seitens der Beamten. Die Ermittlungen laufen.