Baustelle: Teil der Gailtaler Straße bald nur mehr einspurig befahrbar

Am 27. Mai beginnen die Arbeiten an der B111 Gailtal Straße zwischen Köstendorf und Förolach.

Tiefe Risse, Schlaglöcher und Spurrinnen: Die B111 Gailtal Straße befindet sich zwischen Köstendorf und Förolach teilweise in einem schlechten Zustand. Daher starten am kommenden Montag, dem 27. Mai 2024, die Arbeiten an einem zirka 500 Meter langen Abschnitt der Landesstraße. „Die B111 ist eine der wichtigsten Lebensadern von Oberkärnten, daher investieren wir jedes Jahr viel Geld in die Instandsetzung der Gailtal Straße. Alleine für die Sanierung des Abschnittes bei Förolach, der sowohl die Landesstraße als auch zwei Brückenbauwerke betrifft, nehmen wir 910.000 Euro in die Hand“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) als zuständiger Straßenbaureferent.

©VP Kärnten Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP)

Gailtaler Straße nur einspurig befahrbar

Im Baustellenbereich befinden sich auch eine Feldwegunterführung sowie die Schinzengrabenbrücke – eine Spannbetonbrücke mit einer Gesamtstützweite von 108 Metern. Beide Bauwerke weisen altersbedingte Schäden auf und werden im Zuge der Straßenbauarbeiten mitsaniert. Die Landesstraße wird während der gesamten Bauzeit nur einspurig befahrbar sein. Auch wird es an einem Tag eine mehrstündige Sperre der B111 geben. Die Umleitung wird örtlich bekannt gegeben.