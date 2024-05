Lehrer an Mittelschule wegen Pädophilie-Vorwürfen suspendiert

Am Mittwoch

Veröffentlicht am 22. Mai 2024, 17:45 / ©pixabay.com

Die Gerüchte hatten bereits seit einiger Zeit die Runde gemacht, wie die „Kleine Zeiung“ weiß. Am heutigen Mittwoch, dem 22. Mai 2024, bestätigte die Bildungsdirektion Steiermark in einer Aussendung, dass ein Lehrer an der Mittelschule Gratwein im Bezirk Graz-Umgebung mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert wurde. „Aufgrund einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gegen eine Lehrperson der MS Gratwein wurde diese bis zur Aufklärung des Sachverhalts mit sofortiger Wirkung vom Dienst freigestellt. Die Sicherheit und das Wohl der Schülerinnen und Schüler haben oberste Priorität“, heißt es seitens der Bildungsdirektion Steiermark.

Schulbetrieb wird fortgeführt

„Einerseits nimmt die Bildungsdirektion die geäußerten Vorwürfe sehr ernst und arbeitet eng mit den zuständigen Behörden zusammen, andererseits soll es nicht zu einer Vorverurteilung der betroffenen Lehrperson kommen. Aus Gründen des Daten- und Personenschutzes können keine weiteren Informationen gegeben werden“, heißt es weiter. Die Bildungsdirektion in der Steiermark strebt danach, einen geordneten Schulalltag aufrechtzuerhalten und den Unterrichtsbetrieb im Sinne der Schülerinnen und Schüler möglichst ruhig fortzusetzen.