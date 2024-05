Am Müllplatz von Treppe gestürzt: Lebensbedrohlich verletzt

Am 21. Mai 2024 gegen 16.12 Uhr begab sich ein 78-jähriger Österreicher auf dem Recyclinghof in Stans über eine Metalltreppe zum Sperrmüllcontainer. Kurze Zeit später wurde der Mann von einem 57-jährigen Österreicher unter der Metallstiege aufgefunden. Der 57-Jährige und weitere Anwesende leisteten sofort erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Aufgrund der erhobenen Umstände kann derzeit von einem Sturzgeschehen ausgegangen werden. Der 78-Jährige zog sich bei diesem Vorfall lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungsfahrzeug in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert.