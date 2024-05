Kärnten: Mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen pendelt

Von den rund 265.000 Erwerbstätigen in Kärnten haben rund zehn Prozent ihren Arbeitsplatz zu Hause, weitere 34 Prozent arbeiten in ihrem Wohnort. Damit pendeln mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen entweder in eine andere Gemeinde im Wohnbezirk, in einen anderen Bezirk oder arbeiten außerhalb Kärntens, weist Mobilitätsorganisation „VCÖ“ auf Daten der Statistik Austria hin.

Die durchschnittlichen Arbeitswege der Kärntner

Bei der Dauer des Arbeitswegs gibt es deutliche Unterschiede zwischen Kärntens Bezirken. Am schnellsten in der Arbeit sind die Erwerbstätigen, die in Klagenfurt wohnen, mit durchschnittlich 25 Minuten, knapp vor Villach mit 26 Minuten, dem Bezirk Wolfsberg mit 27 Minuten und dem Bezirk Klagenfurt-Land mit durchschnittlich 30 Minuten, informiert der VCÖ. Über dem Kärnten-Schnitt liegen die Bezirke Villach-Land und Völkermarkt mit jeweils 32 Minuten, dem Bezirk Feldkirchen mit 33 Minuten sowie die Bezirke Hermagor und Spittal an der Drau mit jeweils 37 Minuten. Exakt im Landesschnitt liegt der Bezirk St. Veit an der Glan mit einem durchschnittlichen Arbeitsweg von 31 Minuten.

Öffis und Fahrgemeinschaften nutzen

„Der Arbeitsweg ist an Werktagen der häufigste Grund, mobil zu sein. Entsprechend hoch ist zu Stoßzeiten die Verkehrsbelastung. Unternehmen können mit Mobilitätsmanagement wesentlich dazu beitragen, Verkehrsprobleme zu reduzieren und ihre Beschäftigten damit unterstützen, kostengünstig, klimaverträglich und staufrei zur Arbeit zu kommen“, stellt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky fest. So könnten die Betriebe den Mitarbeitern ein Jobticket für den öffentlichen Verkehr zur Verfügung stellen oder die Bildung von Fahrgemeinschaften unterstützen. Auch Bewusstseinskampagnen, Wettbewerbe und andere Anreize würden sich positiv auf das Mobilitätsverhalten auswirken. Beispiele für betriebliches Mobilitätsmanagement seien etwa Infineon in Villach und Mahle in St. Michael ob Bleiburg. Beide Unternehmen wurden bereits mit dem VCÖ-Mobilitätspreis ausgezeichnet. Auch heuer werden wieder Projekte und Konzepte gesucht.

Kärntner sollen aufs Fahrrad umsteigen

Übrigens: Auch das Radfahren habe in Kärnten ein größeres Potenzial, als vielfach angenommen wird. Mehr als 70 Prozent aller Kärntner, die in ihrem Wohnort arbeiten, haben weniger als fünf Kilometer zur Arbeit. Drei von zehn, die in eine andere Gemeinde im Wohnbezirk pendeln, haben einen Arbeitsweg von weniger als zehn Kilometer, ebenso wie jede zehnte Person, die in einen anderen Bezirk pendelt, verdeutlicht der VCÖ abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2024 um 18:28 Uhr aktualisiert