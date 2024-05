Vorrunde der Champions Hockey League: Auf diese Klubs trifft der KAC

Der EC-KAC, der sich in der abgelaufenen Saison als europaweit erster Klub für die nächstjährige Auflage der Champions Hockey League (CHL) qualifiziert hatte, kennt seit Mittwochabend seine Gegner. Die Klagenfurter, die zum fünften Mal in der Königsklasse vertreten sein werden, wurden bei der Auslosung aus Topf drei (von vier) gezogen. Sie treffen ab September zu Hause auf ZSC Lions Zurich (SUI), Fribourg-Gottéron (SUI) und Unia Oświęcim (POL) sowie auswärts auf Genève-Servette (SUI), Färjestad Karlstad (SWE) und Rouen Dragons (FRA). Der exakte Spielplan wird von der CHL in den kommenden Tagen fixiert. Sein erstes Spiel in der Königsklasse wird der KAC voraussichtlich am 5. oder 6. September bestreiten.

Zweite Saison im neuen Modus

Anders als bei der letzten Teilnahme des EC-KAC, kommt die CHL mittlerweile ohne Gruppenphase aus. Vielmehr wird eine gemeinsame Vorrundentabelle aller 24 qualifizierten Klubs geführt, von denen sich nach den sechs Begegnungen pro Team die ersten 16 für das Achtelfinale qualifizieren. Der neue Modus führt dazu, dass – anders in der Vergangenheit – die Mannschaften zu Hause und auswärts gegen unterschiedliche Gegner antreten.

Rotjacken zur CHL-Teilnahme

Die Rotjacken nehmen ihre fünfte Teilnahme an der Königsklasse erstmals in der Heidi Horten-Arena in Angriff. Die zwölf bisherigen Heimspiele zwischen 2015 und 2021 wurden allesamt noch in der Stadthalle ausgetragen. Auch sportlich blickt man der neuerlichen CHL-Teilnahme gespannt entgegen, wie Head Coach Kirk Furey unterstreicht: „In meinem ersten Jahr als Trainer, direkt nach dem Ende meiner Spielerkarriere, spielten wir in der Champions Hockey League, das war damals aber noch ein ganz anderer Bewerb, der noch in den Kinderschuhen steckte. In den knapp zehn Jahren seither hat sich die CHL toll entwickelt, speziell die Verkleinerung des Teilnehmerfelds hat sich positiv auf die sportliche Attraktivität ausgewirkt. Heute kann man sich dort mit den besten Klubs Europas messen, wir werden hervorragende Mannschaften in Klagenfurt begrüßen können!“