Mit 49 km/h zu schnell und 1,86 Promille in den Urlaub: Schein weg

Ein 48-jähriger im Pinzgau lebender Kroate wurde am Vormittag des 22. Mai auf der Pinzgauer Straße (B 311) im Gemeindegebiet von St. Veit bei einer 60 km/h-Beschränkung mit 109 km/h gemessen. Sein Alkomattest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Der Mann gab an, er habe in der Nacht zuvor noch in einem Gastro-Betrieb gearbeitet und auch Alkohol konsumiert. Nun sei er auf dem Weg in den Urlaub nach Kroatien. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Seine Mitfahrerin konnte keine gültige Lenkberechtigung vorweisen, weshalb die Weiterfahrt untersagt wurde.