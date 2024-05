500 Schüler am Start: Spendenlauf für Kinder in Not

Mit dabei waren insgesamt 500 SchülerInnen der Caritas-HLW für Sozialmanagement, des BRG Petersgasse, des BRG Kepler, der HLW Wielandgasse, der GIBS und der Praxismittelschule der Pädagogischen Hochschule. Jede gelaufene Runde brachte bares Geld, gesponsert von Familienmitgliedern und Freunden, die vorher einen festen Betrag pro Runde zugesagt hatten.

Laufen für eine bessere Zukunft

Das youngCaritas-Laufwunder ist der größte Kinder- und Jugendbenefizlauf Österreichs und findet in vielen Regionen statt. Hier geht es nicht um persönliche Bestzeiten, sondern darum, gemeinsam Gutes zu tun und Solidarität zu zeigen. Die gesammelten Spenden fließen in drei wichtige Projekte: die Jugendnotschlafstelle Schlupfhaus und die Caritas-Lerncafés in Graz sowie Waisenhäuser in Burundi. Diese Einrichtungen bieten Jugendlichen und Kindern dringend benötigte Unterstützung und ein sicheres Umfeld.

Ein großer Erfolg

Die Laufaktion zeigte eindrucksvoll, wie viel erreicht werden kann, wenn alle zusammenhalten. Jeder gelaufene Kilometer, jede Spende und jeder Einsatz tragen dazu bei, das Leben vieler Kinder und Jugendlicher in der Steiermark und Afrika zu verbessern. Bereits im vergangenen Jahr wurden durch ähnliche Aktionen rund 50.000 Euro gesammelt.