Kärntner mit Sex-Video erpresst: Täter verlangten vierstelligen Betrag

Über eine Social-Media-Plattform lernte ein 35-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan am 21. Mai 2024 eine gutaussehende Frau kennen. In der Folge ließ er sich von ihr dazu überreden, sexuelle Handlungen an sich vor laufender Videokamera vorzunehmen. Was er nicht ahnte: Hinter dem Social-Media-Profil steckten eigentlich fiese Erpresser.

Drohten mit Video-Veröffentlichung

Diese behaupteten in der Folge, das Video aufgenommen zu haben und forderten einen Betrag von mehreren tausend Euro von dem Kärntner. Andernfalls drohten sie, das Video in den sozialen Medien zu veröffentlichen. „Das Opfer überwies daraufhin einen vierstelligen Betrag und erstattete Anzeige, nachdem der Täter weitere Überweisungen verlangte“, heißt es seitens der Polizei. Die Beamten ermitteln nun in dem Fall.