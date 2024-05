Flughafen-Geschäftsführer: „Schwache Passagierzahlen waren vorhersehbar“

In einem Gespräch mit 5 Minuten zeichnet Geschäftsführer Maximilian Wildt für die Zukunft des Flughafens ein durchaus positives Bild: „Mit der Wiedereinführung der Hubverbindung durch Austrian Airlines ist das Drehkreuz Wien mit Früh- und Spätflügen wieder sehr gut angebunden. Dadurch ergeben sich perfekte Umsteigeverbindungen zu über 80 Destinationen – das war ein wichtiger Schritt für die Kärntner Wirtschaft und Industrie.“

Auch Urlauberflüge sind wieder im Aufwind

Wildt: „Die Sommerflüge von Ryanair direkt nach Palma de Mallorca und Alicante werden sehr gut angenommen. Jeden Donnerstag, Freitag und Sonntag geht es von Klagenfurt nach Mallorca, jeden Dienstag und Sonntag nach Alicante an die spanische Costa Blanca. Nach London geht es nonstop im Sommer immer Mittwoch und Sonntag, im Winter dann jeweils Donnerstag und Sonntag, also perfekt für einen Städtetrip zu derzeit wirklich sehr günstigen Preisen. Die London-Flüge sind aber auch interessant für die englischen Gäste, die uns wegen unserer Seen und Berge im Sommer und im Winter zum Skifahren besuchen.“ Und: „Der Sommercharter von unserem Partner Springer Reisen bringt Kärntner Urlauber einmal pro Woche auf die Insel Paros und die Nebeninsel Naxos, Traumziele für Griechenland-Kenner. Unser Ziel ist es, das Angebot an Sommerflügen auszubauen, damit die Kärntnerinnen und Kärntner direkt von zu Hause aus wieder verstärkter in den Urlaub abheben können.“

„Vergangenen Monate waren sehr herausfordernd“

Es gelte aber immer noch, die Spuren der Vergangenheit aufzuarbeiten. Wildt: „Seit letztem Sommer ist der Flughafen wieder in öffentlicher Hand. Die vergangenen Monate waren für unser gesamtes Team sehr herausfordernd, weil wirklich in allen Bereichen große Baustellen hinterlassen wurden. Das gesamte Flughafenteam ist aber sehr motiviert und wir konnten bereits einiges wieder geradebiegen. Aber es liegt noch sehr viel Arbeit vor uns! Es hilft uns aber ungemein, dass unsere Eigentümer zu 100 Prozent hinter dem Flughafen stehen und uns auch die nötige Zeit dafür geben. Wir haben uns komplett neu aufgestellt – Mittlerweile sind wir gut organisiert, um das Unternehmen nun auf solide Beine zu stellen.“

©5 Minuten Seit letztem Sommer ist der Flughafen wieder in öffentlicher Hand.

„Viel auf der Strecke geblieben“

Einfach war es freilich nicht. Wildt: „Natürlich war es sehr schwer, einen Flughafen zu übernehmen, an dem in den letzten Jahren sehr viel auf der Strecke geblieben ist, wie auch die wichtige Kundenbeziehungspflege zu den Airlines. Die schwachen Passagierzahlen im ersten Quartal waren vorhersehbar und liegen am ‚geerbten‘ Wegfall einiger Strecken, wie Köln, Dublin, Manchester oder Rotterdam aus der Lilihill-Zeit. Wir arbeiten aber seit Monaten intensiv daran, das Vertrauen in den Markt Kärnten wieder aufzubauen. Das dauert aber schon seine Zeit – vor allem, da die Planungen von Fluglinien für neue Strecken längerfristig gemacht werden. Das Passagierplus von 11 Prozent im April zeigt, dass wir am richtigen Weg sind.“

Gespräche mit Reiseveranstaltern und Airlines laufen

Auch der Incoming-Tourismus wird wieder forciert. Wildt: „Für das Tourismusland Kärnten sind gute Anbindungen aus den wichtigsten Herkunftsmärkten wie etwa Deutschland enorm wichtig. Wir sind daher in intensiven Gesprächen mit Reiseveranstaltern und Airlines, um neue Strecken für unsere Touristiker und ihre Gäste sicherzustellen. Kärnten hat viel zu bieten: Wir können mit einem traumhaften Urlaubsland sowohl im Sommer als auch im Winter und einer starken Wirtschaft punkten. Und dass die Kärntnerinnen und Kärntner offen, gastfreundlich und selbst auch reiselustig sind, hilft uns natürlich auch sehr.“

Was tut sich sonst für die Zukunft: Investitionen und Bauvorhaben?

Wildt dazu: „Es ist leider so, dass jahrelang am Flughafen gar nichts mehr investiert wurde, das müssen wir jetzt aufholen. Das Terminalgebäude muss zum Beispiel dringend saniert werden. Aber auch viele Abfertigungsgeräte sind in die Jahre gekommen. Als Erstes werden unsere Gäste aber das neue Bistro bemerken, das in den nächsten Monaten eröffnet wird, worauf wir uns schon sehr freuen. Die Entwicklung der Flächen am Flughafen-Areal ist ein sehr wichtiges Thema. Den Startschuss dafür macht die Errichtung der Flugeinsatzzentrale für Polizeihubschrauber. Das ist ein wichtiges Projekt für ganz Kärnten und bedeutet, dass weiterhin Polizeihubschrauber im ganzen Bundesland im Notfall rasch verfügbar sind. Bei den Flächenentwicklungen – und da sprechen wir von einem sehr großen Gelände – achten wir generell darauf, dass die Grundstücke nicht verkauft, sondern verpachtet werden und dass der Flughafen so langfristig von den Einnahmen profitiert. Diese Projekte werden einerseits dem Flughafen dabei helfen zusätzliche Einnahmen zu generieren, aber auch für die Region einen großen Mehrwert schaffen.“