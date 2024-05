Designmonat Graz 2024 – Noch zehn Tage voller Highlights!

Veröffentlicht am 22. Mai 2024, 20:26 / ©Miriam Raneburger

Das Hornig Areal, einst ein verlassener Industriekomplex, ist seit Anfang Mai ein lebendiger Marktplatz der Ideen. Noch bis Sonntag, den 2. Juni, können alle Ausstellungen und Formate kostenlos besichtigt werden. Täglich von 11 bis 18 Uhr erwarten die Besucher spannende Highlights:

Hauptausstellung „What now!?“: 30 visionäre Lösungsansätze für eine nachhaltigere Zukunft in Bereichen wie Industrie, Mobilität und Ernährung.

30 visionäre Lösungsansätze für eine nachhaltigere Zukunft in Bereichen wie Industrie, Mobilität und Ernährung. „Boris Bućan – Between Art and Design“: Die erste große Hommage außerhalb Kroatiens nach dem Tod des bedeutenden Künstlers im Jahr 2023.

Die erste große Hommage außerhalb Kroatiens nach dem Tod des bedeutenden Künstlers im Jahr 2023. „Rage Room“: Ein interaktives Format, in dem Besucher mit einem Vorschlaghammer ihre mitgebrachten Objekte zerstören können.

Ein interaktives Format, in dem Besucher mit einem Vorschlaghammer ihre mitgebrachten Objekte zerstören können. „As Found – Potenzial des Vorgefundenen“ und „Die Talentierte Stütze“: Ausstellungen der Fakultät für Architektur der TU Graz.

©Miriam Raneburger ©Miriam Raneburger ©Miriam Raneburger ©Miriam Raneburger ©Miriam Raneburger ©Miriam Raneburger ©Miriam Raneburger ©Miriam Raneburger ©Miriam Raneburger ©Miriam Raneburger ©Miriam Raneburger ©Miriam Raneburger ©Miriam Raneburger ©Miriam Raneburger ©Miriam Raneburger ©Miriam Raneburger ©Miriam Raneburger ©Miriam Raneburger

The Underground Kitchen und THE[SIGN]GIGS

Auch abseits der Ausstellungen ist für Unterhaltung gesorgt. Am 24. und 25. Mai präsentiert The Underground Kitchen, die offizielle Festivalküche, die Mini-Konzertserie „THE[SIGN]GIGS“. Lokale Künstler wie HadimulliRosenbrot, Amanda und City Lights Calling treten an diesen Abenden auf und sorgen für musikalische Highlights.

Letzte Termine der KitchenTalks

Das neue Format „KitchenTalks“ geht mit zwei letzten Terminen in die finale Runde:

Mittwoch, 29. Mai: Das Amsterd

Das Amsterd Freitag, 31. Mai: Grafikdesigner Tomislav Bobinec spricht über das Werk von Boris Bućan.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2024 um 20:30 Uhr aktualisiert