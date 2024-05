Pendler-Parkplatz Lendorf soll wiedereröffnet werden

Veröffentlicht am 22. Mai 2024, 20:48 / ©Stadt Villach/Kompan

Die Landtagsinitiative von Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer bezüglich des Pendler-Parkplatzes bei der Auffahrt zur A10 in Lendorf war erfolgreich. „Wie im Rahmen der heutigen Sitzung des zuständigen Fachausschusses des Landtages bekannt wurde, wird unser Antrag umgesetzt und die Wiedereröffnung im Herbst des Jahres realisiert werden“, führen Köfer und Klubobmann-Stv. LAbg. Gerhard Klocker in seiner Funktion als Ausschussmitglied aus: „Die notwendigen baulichen Maßnahmen werden erfolgen und dieses Serviceangebot kann damit wieder in Betrieb genommen werden.“

Köfer freut es

Köfer: „Seit Monaten ist die Parkfläche im Bereich der Autobahnauffahrt bzw. -abfahrt in Lendorf gesperrt, was vor Ort, insbesondere bei Pendlern sowie bei Nutzern von Fahrgemeinschaften, zurecht für Unverständnis sorgt. Die besagte Parkfläche eignet sich aufgrund der unmittelbaren Autobahnnähe ideal als Sammelplatz für Pendler und Fahrgemeinschaften und wurde über Jahre stark genutzt. Aufgrund unserer Initiative soll es diese Parkmöglichkeit nun ab Herbst wieder geben. Es freut uns, dass dieser wichtige Antrag des Team Kärnten Erfolg hatte und realisiert wird.“