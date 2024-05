Zeugensuche nach Motorradunfall in Klagenfurt: „Weiß nichts mehr“

Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Freitag, gegen 17.15 Uhr, auf der Kreuzung Sterneckstraße /Radetzkystraße in Klagenfurt gekommen. Ein 19-jähriger Kärntner kam aus bislang unbekannter Ursache kurz vor dem hiesigen Schutzweg zu Sturz und zog sich dabei eine schwere Gehirnerschütterung und Verletzungen im Gesicht zu. „Meinem Sohn geht es den Umständen entsprechend gut, allerdings kann er sich an nichts mehr erinnern. Weder weiß er, warum er auf dieser Straße unterwegs war, noch kann er sagen, was passiert ist“, erklärt seine Mutter im Gespräch mit 5 Minuten.

Zeugen gesucht

Darum ist das Mutter-Sohn-Gespann aktuell auf der Suche nach Zeugen. „Wir wären froh, wenn sich jemand findet, der uns sagen kann, was passiert ist. Wir wollen keinen Schuldigen finden, wir möchten einfach nur wissen, was da los war“, betont die Kärntnerin. Auch wendet sie sich an jene, die ihrem Sohn Erste Hilfe geleistet haben: „Ich bin euch unendlich dankbar! Das ist heute ja leider nicht mehr selbstverständlich.“