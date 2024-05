Albert Schweitzer Preis 2024: Auszeichnung für Forschungen in der Pflege

Veröffentlicht am 22. Mai 2024, 21:18 / ©GGZ/Foto Fischer

Für ihre bahnbrechenden Forschungsarbeiten wurden am vergangenen Freitag die Gewinner des Albert Schweitzer Preises für Pflegewissenschaft geehrt. Die Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz (GGZ) verliehen diesen Preis, um die wissenschaftlichen Arbeiten im Pflegebereich zu würdigen und die Verdienste der Pflegekräfte angemessen zu honorieren.

Die besten Arbeiten dreier Kategorien wurden prämiert

Die Auswahl der Gewinner erfolgte durch eine renommierte Fachjury, bestehend aus Experten der Pflegewissenschaft und Medizin. In drei Kategorien wurden die besten Arbeiten prämiert: Bachelor- und Abschlussarbeiten von diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonen, Abschlussarbeiten von Pflegefachassistenten sowie Masterarbeiten von Absolventen der Studiengänge Advanced Nurse Practice und Pflegewissenschaft.

Arbeiten zu Herzinsuffizienz, moralischem Stress und Diabetes-Schulungen geehrt

Die Preisträger in den jeweiligen Kategorien wurden für ihre herausragenden Leistungen in der Pflegewissenschaft ausgezeichnet. Ihre Arbeiten adressierten wichtige Themen wie die Erfahrungen von Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz, moralischen Stress bei Pflegekräften in Langzeitpflegeeinrichtungen, Schulungsprogramme für Patienten mit Diabetes Mellitus Typ 2 und viele weitere relevante Bereiche.