Sonne blinzelt am Donnerstag durch die Wolken

Ganz vorbei ist es am Donnerstag zwar noch nicht mit dem Regen, aber zumindest am Vormittag erwartet uns in Kärnten ein Mix aus Sonnenschein und Wolken. „In der zweiten Tageshälfte bilden sich dann wieder zahlreiche Regenschauer. Die meisten sind in Oberkärnten und generell im Bergland zu erwarten“, erklären die Meteorologen von Geosphere Austria. Am ehesten trocken bleibt es vom Wörthersee bis zum Jauntal.