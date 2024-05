Villacher Banker aus U-Haft entlassen: Jetzt spricht sein Anwalt

„Eine Anklage ist nicht im Ansatz gesichert“, so der Grazer Anwalt Franz Unterasinger in einem exklusiven Gespräch mit 5 Minuten. Der Anwalt, der gemeinsam mit dem Klagenfurter Anwalt Phillip Tschernitz den Banker vertritt, erzählt, wie er die Enthaftung seines Klienten, der zum Schluss in Wien einsaß, erlebte.

„Vorgangsweise gegen meinen Klienten war nicht fair“

„Es begann um 9 Uhr und um 9.20 Uhr war er ein freier Mann, selbst der Staatsanwalt hat der Freilassung zugestimmt. Das spricht ja schon für sich. Es sind überhaupt nur rudimentäre Unterlagen vorhanden und die Vorgangsweise gegen meinen Klienten war nicht fair. Es wurde nur in eine Richtung ermittelt, nur gegen ihn“, so der Jurist. Anschließend ging es zum Bahnhof und der Banker fuhr mit dem Zug zurück nach Villach. „First Class natürlich, oder es hat sich für ihn zumindest so angefühlt nach der Häfen-Ära“, schmunzelt Unterasinger.

Liegt dem ganzen eine Familienstreitigkeit zugrunde?

Der Anwalt hat auch andere Neuigkeiten: „Da war die Geschichte mit dem Plastiksackerl, wo ihm 100.000 Euro übergeben wurden. Zu Verwahrung. Der gab sie dem Klienten auf seinen Wunsch zurück und dieser gab sie bei der Polizei ab und jetzt will er die Kohle wieder zurück. Das ist doch alles verrückt.“ Viele der Vorwürfe gegen seinen Klienten haben sich aus Familienstreitigkeiten entwickelt. In einem Fall wurde ein siebenstelliger Betrag in die Türkei überwiesen und der Klient will plötzlich das Geld zurück. „Wir stellen jetzt einen Antrag auf Überprüfung durch Sachverständigen und die Offenlegung aller Bankunterlagen, die bis jetzt zurückgehalten wurden und dann sehen wir weiter.“