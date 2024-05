Asylquote: Kärnten ist das Schlusslicht

Kärnten beherbergt österreichweit die "wenigsten" Flüchtlinge - zumindest wenn man die Quote betrachtet.

Veröffentlicht am 23. Mai 2024

2.373 Personen bzw. Leistungsbeziehende sind derzeit im Rahmen der Grundversorgung in Kärnten untergebracht. Das bezieht sich auf Bundes- und Landesquartiere. Betrachtet man die Vorgabe von 4.652 entspricht dies einer Quotenerfüllung von lediglich 51 Prozent. Kärnten ist damit auf dem neunten und letzten Platz der Bundesländer.

Die meisten Asylwerber zieht es nach Wien

Die Asylwerber zieht es weiter vor allem nach Wien, das zeigt sich bei der Quote: 32.275 Personen oder 200 Prozent, also das Doppelte der Vorgabe des Bundes, sind im Rahmen der Grundversorgung in der Bundeshauptstadt registriert.