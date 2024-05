Handys, Geld und eine Jacke: Unbekannter bestiehlt junge Fußballer

Mehreren Jugendlichen ist dadurch ein Schaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags entstanden.

Veröffentlicht am 23. Mai 2024, 06:46 / ©5min.at

Ein bisher unbekannter Dieb ist gestern Abend, zwischen 17 und 18.30 Uhr, in die unversperrte Umkleidekabine eines Fußballstadions in Klagenfurt gegangen und hat mehrere Handys, Bargeld und eine Jacke gestohlen. Mehreren jugendlichen Sportlern ist dadurch ein Schaden in der Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags entstanden, wie die Polizei berichtet.