Julian (8) ist schwer krank: Nun wurde ihm ein Wunsch erfüllt

23. Mai 2024

Julian ist zwar schwer krank, dennoch ist er sehr neugierig und ein vor allem technisch interessierter Junge, weiß die weltweit Wunscherfüllungsorganisation „Make-A-Wish Österreich“. Ein besonderes Faible hat Julian dabei für Flugzeuge und er wünscht sich nichts mehr, als einmal einen richtigen Flughafen samt Tower zu sehen und vor allem einen echten Piloten persönlich kennenlernen zu können.

Wunscherfüller setzen alle Hebel in Bewegung

„Make-A-Wish“ setzte daraufhin alle Hebel in Bewegung, um dem jungen Steirer das zu ermöglichen. „Erfreulicherweise hat sich der Flughafen in Graz dazu bereit erklärt, Julian einen Tag lang zu begleiten und die einzelnen Stationen zu erklären“, so die Wunscherfüller-Organisation. Als es dann soweit war, konnte er nicht nur die Einsatzzentrale besuchen sondern auch den Tower, den Helikopter der Flugeinsatzstelle und die zugehörige Feuerwehr.

©Make-A-Wish Österreich | Julian sah auch einen Helikopter und durfte drin sitzen… ©Make-A-Wish Österreich | …sowie die dem Flughafen zugehörige Feuerwehr.

Julian durfte zum ersten Mal mit einem Piloten reden

Als besonderes Highlight durfte Julian dann auch noch ein echtes Flugzeug von innen sehen und sich zum ersten Mal in seinem Leben mit einem Piloten unterhalten. Aber das war noch nicht alles: „Eine besondere Überraschung war eine Botschaft des Towers zu Beginn der Tour, bei der Julian speziell willkommen geheißen wurde und die bereits bei der Anfahrt sichtbar war“, so die Wunscherfüller.

Julian war begeistert von dem Tag

Der Tag konnte nur als voller Erfolg beschrieben werden. Julian zeigte sich speziell vom Tower sowie der dortigen Feuerwehr samt den Wasserspritzen bei der Ausfahrt mehr als begeistert. „Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die viel Freude bereiten – wie in diesem Fall die Erfüllung des Herzenswunsches eines kleinen Buben, der nach längerem Leidensweg endlich wieder einmal lächeln konnte“, wissen die Wunscherfüller von „Make-A-Wish Österreich“ abschließend.