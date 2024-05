„Fridays for Future“ am Weissensee: Das fordern Klimaaktivisten nun

Am morgigen Freitag, den 24. Mai, wird am Weissensee die jährliche Tagung der Naturschutzreferenten stattfinden. Im Rahmen dieser wird um 9 Uhr vor dem Weißensee Haus in Techendorf ein Zusammenschluss an Jugendbewegungen, darunter Fridays for Future und das österreichische Jugendbiodiversitätsnetzwerk „GYBN Austria“, „eine Aktion“ durchführen, wie es in einer Aussendung heißt.

„Einheitliche Ablehnung zum Entwurf gibt es nicht“

Damit will man die Rolle der Länder zum Renaturierungsgesetz hervorheben und die Notwendigkeit des Gesetzes für Europas Natur und den Umgang mit der Biodiversitäts- und Klimakrise verdeutlichen. Österreich könne und müsse sich am 17. Juni im EU-Rat zu diesem Gesetz bekennen, fordern die Aktivisten. „Denn eine einheitliche Ablehnung der Bundesländer zum aktuellen Entwurf gibt es nicht. Der Brief von Peter Kaiser (Kärnten) und Michael Ludwig (Wien) ist ein notwendiges und wichtiges Bekenntnis. Es braucht ein klares JA zu Klimaschutz und Naturschutz“, so in der Aussendung abschließend.