Motor ausgefallen: Wasserretter bringen Boot wieder in den Hafen

Mitten am Faaker See ist der Motor eines Elektrobootes ausgefallen.

Mitten am See

Mitten am Faaker See ist der Motor eines Elektrobootes ausgefallen.

Veröffentlicht am 23. Mai 2024, 08:41 / ©ÖWR Faaker See

Gestern Abend wurde die Österreichische Wasserrettung (ÖWR) Faaker See zu einem technischen Einsatz gerufen. Am Faaker See ist bei einem Elektroboot der Motor ausgefallen und die Betroffenen sind nicht mehr selbstständig weiter gekommen. Daher mussten die Wasserretter ausrücken und das manövrierunfähige Boot mittels Schleppgeschirr wieder zurück in den Hafen bringen, wie die ÖWR Faaker See auf Facebook berichtet.