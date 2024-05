Tag der offenen Tür im Rathaus: Tägliche Arbeit im Fokus

Im Rathaus findet am 24. Mai der Tag der offenen Tür statt.

Veröffentlicht am 23. Mai 2024

Mitarbeiter sowie Vertreter der Stadtpolitik laden am Freitag, den 24. Mai, in Klagenfurt zum Tag der offenen Tür ein ins Rathaus ein. Von 12 bis 16 Uhr gibt es umfassende Informationen zur täglichen Arbeit in der Stadtverwaltung, inklusive Kinderprogramm, Gewinnspiele und Bewirtung. „Wir freuen uns auf viele interessierte Besucher, schöne Gespräche und Begegnungen mit den Bürgern“, sagt Bürgermeister Christian Scheider.

Spektakuläre Feuerwehr-Vorführungen am Neuen Platz

Vor dem Rathaus präsentieren sich außerdem die Stadtwerke, die KMG, der Zivilschutzverband sowie die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und stellvertretend für die Freiwilligen Feuerwehren, die FF Hauptwache. Die Florianis zeigen in einigen spektakulären Vorführungen ihre Arbeit, der Fokus der Freiwilligen Feuerwehren liegt dabei auf der Arbeit der Jugendfeuerwehren. Zudem wird ein buntes Kinderprogramm geboten und es wird die Möglichkeit für Erinnerungsfotos geben.