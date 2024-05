Studie enthüllt: So lang ist der Arbeitsweg der Steirer

Die Dauer des Arbeitswegs variiert zwischen den Bezirken der Steiermark, wobei die Unterschiede größtenteils gering ausfallen. Die schnellsten Pendler sind die Grazer mit durchschnittlich 23 Minuten Fahrzeit, gefolgt von Mürzzuschlag mit 24 Minuten, Leoben mit 25 Minuten, Murtal mit 26 Minuten, Graz Umgebung mit 27 Minuten und Weiz mit durchschnittlich 28 Minuten, wie der VCÖ berichtet. Hingegen benötigen Pendler aus dem Bezirk Murau mit durchschnittlich 41 Minuten die längste Zeit, um zur Arbeit zu gelangen.

Fast 60 Prozent pendeln täglich zu Arbeit

„Von den rund 625.000 Erwerbstätigen in der Steiermark haben neun Prozent ihren Arbeitsplatz zu Hause, fast 32 Prozent arbeiten in ihrem Wohnort. Damit pendeln fast 60 Prozent der Erwerbstätigen entweder in eine andere Gemeinde im Wohnbezirk, in einen anderen Bezirk oder arbeiten außerhalb der Steiermark, weist der VCÖ auf Daten der Statistik Austria hin“, heißt es seitens des VCÖ.

Von Gaspedal zu Fahrradpedal

Doch längst sind die Zeiten vorbei, in denen das Auto das einzige Fortbewegungsmittel war. In der Steiermark haben zahlreiche Beschäftigte einen kürzeren Arbeitsweg von weniger als zehn Kilometer. Der VCÖ betont, dass die Unternehmen ihre Beschäftigten mit Mobilitätsmanagement unterstützen können, den Arbeitsweg verstärkt mit dem Fahrrad, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit Fahrgemeinschaften zurückzulegen.

„Nachhaltige Mobilität bringt vielfache Vorteile“

„Nachhaltige Mobilität bringt vielfache Vorteile: Sie reduziert Staus, Verkehrslärm und Energieverbrauch, sie verbessert die Luftqualität und die Lebensqualität der Bevölkerung. Mehr öffentliche Verkehrsverbindungen und eine gute Rad-Infrastruktur erhöhen die Freiheit in der Verkehrsmittelwahl und verringern die Kosten der Mobilität sowohl für die Einzelnen als auch für die Gesellschaft insgesamt“, ruft VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky zur Teilnahme am VCÖ-Mobilitätspreis Steiermark auf.