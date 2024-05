In Graz: 27-Jähriger wegen Bluttat in Algerien verurteilt

Die eigentliche Tat soll ein anderer begangen haben. Trotzdem muss der Beschuldigte für drei Monate hinter Gitter, wobei diese Zeit bereits abgesessen ist, weshalb er unmittelbar nach dem Urteilsspruch freigelassen wurde, wie der „ORF“ berichtet.

Angeklagter beschuldigte Cousin

Der Vorfall, der sich 2019 in Constantine (Algerien) ereignete, wurde nun vor einem österreichischen Gericht verhandelt. Der Angeklagte war ursprünglich des Mordes angeklagt worden, behauptete jedoch von Anfang an, dass sein Cousin der tatsächliche Täter sei. Die Verwirrung wurde zusätzlich durch falsche Angaben zu seiner Identität bei seiner Festnahme in Österreich verstärkt. Eine Abschiebung kam nicht infrage, da der Mann in seiner Heimat in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden war.

Tatwaffe ohne DNA-Spuren

Auf der Tatwaffe wurden keine DNA-Spuren des Beschuldigten gefunden, zudem beteuerte er, das Opfer überhaupt nicht gekannt zu haben. Letztlich entschied der Geschworenensenat, dass der Mann lediglich an einer Auseinandersetzung beteiligt war. Die verhängten drei Monate Haft hatte er bereits während der Untersuchungshaft abgesessen, weshalb er unverzüglich aus der Haft entlassen wurde. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.