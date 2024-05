Seit Wochen vermisst: Von Kärntner Jäger fehlt jede Spur

Am Abend des 29. April wurde die Abgängigkeit eines 82-jährigen Kärntner Jägers bei der Polizei angezeigt. Eine große, tagelange Suchaktion war die Folge, ehe die Suche nach sechs Tagen abgebrochen wurde. Neben den Einsatzkräften der Alpinpolizei hat auch der Polizeihubschrauber, Suchhundeführer der Bergrettung, ein Personenspürhund der Polizei und die Bergrettungen Hermagor, Kötschach und Villach nach dem Pensionisten gesucht – vergebens. Gefunden hat man nur eine Kappe, die dem Vermissten zuordenbar sei, wie Wolfgang Guggenberger, Leiter der Alpinpolizei Hermagor, gegenüber 5 Minuten erklärt.

„Das Suchgebiet ist nach wie vor sehr groß“

Bis heute ist nicht klar, wo der 82-Jährige ist. „Wir haben keine neuen Erkenntnisse. Das Suchgebiet ist nach wie vor sehr groß, wir sprechen von einem Gebiet jenseits der 150 Hektar“, weiß Guggenberger im Gespräch mit 5 Minuten. Zudem sei das Gelände sehr steil und schwierig zu besteigen. „Wir sind permanent an der Grenze und teilweise nur am Seil gesichert“, meint er weiter.

Anfang Juni wird noch einmal groß gesucht

Anfang Juni möchte man jedenfalls noch einmal groß nach dem Vermissten suchen. „Da wollen wir noch einmal großflächig in das Gebiet mit Hundeführern, Suchhunden, Polizeidrohnen und dem Polizeihubschrauber hineinsuchen“, so Guggenberger. Dabei soll es sich um eine eintägige Suchaktion handeln, wo man von 8 Uhr in der Früh bis am späten Nachmittag/Abend suchen wird.

„Da ist man ja jahrelang dabei, bis man da alles abgesucht hat“

Gleichzeitig merkt er aber auch an, dass man irgendwann die Ressourcen erschöpft habe, dieses riesige Gebiet abzusuchen. „Da ist man ja jahrelang dabei, bis man da alles abgesucht hat“, weiß der erfahrene Alpinpolizist. Aber ihm ist auch klar: „Wir müssen natürlich suchen und hoffen, dass wir ihn im Juni dann finden werden.“ Wann genau die Suchaktion stattfinden wird, ist noch nicht klar.