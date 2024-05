Am Samstag: Demo in Graz gegen Rechts geplant

Veröffentlicht am 23. Mai 2024, 12:29 / ©5 Minuten

Unter dem Motto „Demokratie verteidigen für ein solidarisches Europa“ versammeln sich Bürger um 17 Uhr am Europaplatz am Hauptbahnhof, um erneut ein Zeichen für die Werte von Menschenrechten und Demokratie zu setzen. Die Kundgebung endet am Hauptplatz gegen 20 Uhr, wo Reden und künstlerische Beiträge geplant sind.

„Wir verurteilen Rechtsextremismus, wir verurteilen keine Menschen“

„Wir wollen und müssen vor der EU-Wahl nochmals ein starkes Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen und für Menschenrechte und Demokratie einstehen. Als junger Mensch habe ich Angst vor den Ergebnissen der Wahlen und Angst vor all dem, was auf uns zukommen könnte. Wir verurteilen Rechtsextremismus, wir verurteilen keine Menschen“, betont Alena Zöch, Sprecherin des „Solidarischen Bündnisses für Menschenrechte und Demokratie Graz“.

„Jetzt und für künftige Generationen!“

An der Kundgebung werden auch Vertreterinnen der Omas Gegen Rechts und Klimaschutz-Aktivistinnen teilnehmen, um über wichtige Themen wie Asylpolitik, Frauen*rechte und Rassismus zu sprechen. „Ein Rechtsruck im Europaparlament bedeutet eine fortführende Unterwanderung von Menschenrechten und die Aufkündigung der Prinzipien von Solidarität und Empathie. Jetzt und für künftige Generationen!“, so Christine Teichmann, Künstlerin und von den „Omas gegen Rechts“.

„Kein Vergeben, kein Vergessen – wir stehen für Demokratie und Menschenrechte“

„Mit großer Sorge beobachte ich die Richtung, in die sich die politische Gesinnung in Österreich und Europa entwickelt. Wir dürfen nie wieder zulassen, dass Hass und Intoleranz die Oberhand gewinnen. Kein Vergeben, kein Vergessen – wir stehen für Demokratie und Menschenrechte ein, heute und immer!“, betont Lilly Jagl, Sprecherin des „Solidarischen Bündnisses für Menschenrechte und Demokratie Graz“.