Verhungerter Bub in Tirol: Was sagen die Eltern dazu?

Ein dramatischer Fall erschüttert Tirol: Am Montag wurde in einer Tiroler Wohnung ein toter Bub entdeckt. Eine Obduktion gibt Klarheit: Das Kind dürfte qualvoll verhungert sein. Jetzt werden die Eltern einvernommen. Bis Freitagmittag muss entschieden werden, ob ein Antrag auf Verhängung der U-Haft gestellt wird.

Eltern unter Mordverdacht

Der Bub war am Montag tot in seinem Bett liegend aufgefunden worden, woraufhin der Vater die Polizei verständigte. Eine Obduktion ergab schließlich, dass das Kind verhungert war. Die Staatsanwaltschaft ermittelt daher gegen die Eltern im Alter von 25 und 26 Jahren wegen des Verdachts des Mordes. Nachdem sie wegen eines psychischen Ausnahmezustandes in einem Spital gewesen waren, wurden sie festgenommen. Drei weitere Geschwister wurden in die Obhut der Kinder- und Jugendhilfe übergeben. Die Mädchen im Alter von einem, drei und sechs Jahren wiesen indes keine Mangelerscheinungen auf. Auch war die Familie zuvor behördlich nicht auffällig gewesen. (APA/red. 23. 5. 2024)