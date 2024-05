Fußball trifft auf Volleyball: Footvolley Open lockt in den Stadtpark

Am Wochenende

Veröffentlicht am 23. Mai 2024, 13:24 / ©zVg

Seit nunmehr 12 Jahren lockt dieses hochkarätige Turnier die internationale Elite dieses aufregenden Sports nach Graz. Das Turnier verspricht ein actiongeladenes Wochenende, beginnend mit der Qualifikation am Freitag von 13 bis 20 Uhr, gefolgt von der Gruppenphase am Samstag von 10 bis 21 Uhr. Höhepunkt des Events sind zweifellos die Finalspiele am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt zu diesem Event ist frei.

Grazer Brüder führen österreichisches Team an; Brasilianer und Israelis als Favoriten gehandelt

Die Grazer Brüder Jakob und Klemens Hofmann-Wellenhof führen als Top-Team die österreichische Delegation an, während ihr Bruder und Organisator Benedikt Hofmann-Wellenhof zusammen mit Bocha Silva (ARG) ein internationales Duo bildet. Die Steirer Daniel Neuhold und Richard Matheus aus Brasilien bilden ein weiteres starkes Team aus Österreich.Die Favoriten des Turniers sind die Brasilianer Vinicius Rossa und Gabriel Lapiseira sowie die Israelis Ron Ben Ishay und Maor Haas.

©zVg Organisationsteam rund um Benedikt Hofmann-Wellenhof, Hauptsponsor Georg Walchshofer, Stadtrat Kurt Hohensinner, die Brasilianer Vini & Lapiseira und die österreichischen Athlet:innen Dani Neuhold und Nina Steinbauer.

Promi Exhibition am Sonntag

Ein Highlight erwartet die Zuschauer am Sonntag um 11.30 Uhr mit der Promi Exhibition. Hier werden Sportstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) und Casarista Geschäftsführer Georg Walchshofer jeweils mit brasilianischen Partnern im Footvolley antreten.