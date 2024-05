Riesen-Einsatz beim Dobratsch: „Wir suchen nach einem Vermissten“

Am Dobratsch wird aktuell nach einer vermissten Person gesucht.

Am Dobratsch wird aktuell nach einer vermissten Person gesucht.

Veröffentlicht am 23. Mai 2024, 13:31 / ©LPD Stmk

Mehrere Leser haben sich heute bei uns gemeldet, weil viele Polizeiautos in Villach bei ihnen vorbeigefahren sind. So meint ein Leser gegenüber 5 Minuten, bei der Bauhaus-Kreuzung seien zwölf Polizeiautos mit Blaulicht an ihm vorbeigefahren. Wir haben uns daraufhin schlau gemacht.

Auch Polizeihubschrauber im Einsatz

„Beim Dobratsch läuft aktuell eine Suchaktion nach einer vermissten Person“, erklärt Stephan Brozek vom Stadtpolizeikommando in Villach. Nach der Person werde aktuell auch noch gesucht. Im Einsatz stehen neben der Polizei auch die Rettungshundestaffel und die -brigade. Auch der Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Weitere Informationen folgen.