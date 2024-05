„Eines der Highlights“: „Klagenfurt Festival“ wurde feierlich eröffnet

Mit Musik der österreichischen Sängerin und Songwriterin Maiija, Danyel Waro und Lukas Kranzelbinder wurde die vierte Auflage des „Klagenfurt Festivals“ auf dem Neuen Platz eröffnet. Bis einschließlich 4. Juni wird ein facettenreiches Kulturprogramm geboten. Hauptveranstaltungsort ist wieder der Burghof. Aber auch im Landesgericht, Lakesidepark etc. wird es Aufführungen geben. Neu im Programm sind diesmal öffentliche Tanzworkshops im Landhaushof: Das renommierte Wiener Festival „ImpulsTanz“ geht mit der Reihe „Public Moves“ erstmals in die Bundesländer. Die Premiere des Programms mit renommierten Choreographinnen, an dem jeder spontan und kostenlos teilnehmen kann, findet von 30. Mai bis 9. Juni in Klagenfurt statt.

„Eines der Highlights im Klagenfurter Eventsommer“

Bürgermeister Christian Scheider hat große Freude mit dem Festival, „das in Klagenfurt geboren wurde und sich prächtig entwickelt hat. Mittlerweile kommen Gäste aus ganz Kärnten und der Alpen-Adria-Region, um das hochkarätige Programm zu erleben“, so Scheider, der das „Klagenfurt Festival“ als eines der Highlights im Klagenfurter Eventsommer bezeichnet.

Stadtrat möchte Festival „auf jeden Fall absichern“

Auch Kulturreferent Stadtrat Franz Petritz ist erfreut über die hohe Qualität des Festivals, das er „auf jeden Fall für die nächsten Jahre absichern möchte“. Für Stadtrat Max Habenicht als Tourismus- und Wirtschaftsreferent ist es erfreulich, „dass man an diesem Festival erkennt, welch enorme Reichweite Kunst und Kultur haben und eine Stadt auf wunderschöne Art und Weise beleben“.