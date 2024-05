Transfer: Schwede komplettiert das Torhüter-Duo der Graz99ers

Jonas Gunnarsson wird zusammen mit Nicolas Wieser das Goalie-Gespann der Graz99ers bilden. Mit einer Größe von 183 cm und einem Gewicht von 90 kg bringt der erfahrene Schwede eine beeindruckende Vita mit nach Graz. Seine Karriere führte ihn durch die SHL (Schwedische Hockey Liga), die AHL (American Hockey League) und zuletzt in die finnische Liga, wo er für Ilves spielte.

Herausragende Leistungen

Bereits in seiner Jugend überzeugte Gunnarsson durch starke Leistungen und war Teil der schwedischen U18- und U19-Nationalmannschaften. In der SHL zeigte er herausragende Leistungen bei Malmö und HV71. Mit insgesamt 205 Spielen in Schwedens höchster Liga erzielte er in der regulären Saison eine Save Percentage von fast 91%. In den Playoffs steigerte er sich sogar auf beeindruckende 92,7% in 21 Spielen. In der letzten Saison in Finnland erzielte Gunnarsson bei Ilves einen Gegentorschnitt von 2,20. Nun wechselt Jonas Gunnarsson zu den Moser Medical Graz99ers und hat einen Zwei-Jahresvertrag unterzeichnet.

Statements zum Transfer

Jonas Gunnarsson: „Mich haben die Gespräche mit den Verantwortlichen der Graz99ers absolut überzeugt. Ich möchte dabei helfen, dass Graz wieder Erfolg hat und zu einem Playoff-Team heranwächst. Der Kampf um die Meisterschaft ist sicher ein Ziel. Ich weiß, es wird nicht einfach und ein langer Weg, aber ich freue mich richtig auf diese Herausforderung.“

Auch der Sportdirektor zeigt sich mehr als zufrieden

Sportdirektor Philipp Pinter: „Jonas strahlt unglaubliche Ruhe aus, hat ein gutes Auge für das Spiel und überzeugt vor allem durch seinen Speed. Er wird unserer Mannschaft bestimmt einen enormen Rückhalt geben und kann in gewissen Situationen auch den benötigten „Key Save“ machen. Er ist ein super Athlet, der voran geht, am Eis und auch abseits davon sehr hart arbeitet und dadurch ein wichtiges Puzzle-Teil für unsere Mannschaft sein wird. Wir wollen langfristig etwas aufbauen und erfolgreich sein – da passt Jonas als Spieler, aber vor allem auch als Typ ideal in unsere Truppe.“