78-Jähriger verstorben: Sturz am Müllplatz nahm tödliches Ende

Wie berichtet, stürzte ein 78-jähriger Österreicher am Dienstag, dem 21. Mai, gegen 16 Uhr auf einem Recyclinghof in Stans, Bezirk Schwaz, Tirol. Ein 57-jähriger Mann und weitere Anwesende leisteten sofort erste Hilfe. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde der 78-Jährige in die Klinik Innsbruck gebracht. Schon am Tag darauf, dem 22. Mai, ist er im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.