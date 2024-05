Mysteriöser Fund: 86-Jähriger entdeckte Waffe

Am Montag, den 13. Mai 2024, entdeckte ein Österreicher in seinem Garten in Aldrans in einem Waffenkoffer ein ungeladenes Gewehr. Der Mann verständigte die Polizei. Das Rätsel: Der Mann weiß nicht, seit wann die Langwaffe in seinem Garten lag. Nun wird nach dem Besitzer der Waffe geforscht. Um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Lans wird ersucht. (Tel. 059133/7116)