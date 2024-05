Fruchtige Spezialitäten: Villach lädt wieder zum Kirschenfest

Veröffentlicht am 23. Mai 2024, 14:47 / ©Stadt Villach/Danja Santner

Am kommenden Samstag, dem 25. Mai 2024, werden im Rahmen des beliebten Kirschenfestes wieder die süßen Früchte aus der Goriška Brda, also der „slowenischen Toskana“ kredenzt.

Wer die Spezialität von der slowenisch-italienischen Grenze ergattern will, muss aber flott sein! Denn erfahrungsgemäß sind die tiefroten Früchte rasch vergriffen.

©Stadt Villach/Danja Santner ©Stadt Villach/Danja Santner

Spezialitäten aus der Region Brda

„Das beliebte Kirschenfest passt genau zu unserem Gedanken, grenzenlos vielfältig zu sein. Daher bringen unsere Nachbarn natürlich auch andere Spezialitäten aus der Region Brda mit“, versichert Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). Das milde Klima und die vielen Sonnenstunden verleihen den Produkten, darunter auch Wein und der bekannte Karstschinken, einen außerordentlichen Geschmack. Die Fierantnen bringen alle diese Köstlichkeiten mit nach Villach.