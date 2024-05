Steirische Grüne Fordern Ende der Blockade des EU-Renaturierungsgesetzes

Veröffentlicht am 23. Mai 2024, 15:29 / ©Rogner

In Österreich und Europa befinden sich über 80 Prozent der geschützten Arten und natürlichen Lebensräume in einem alarmierenden Zustand. „Wir sägen gerade den Ast ab, auf dem wir sitzen“, betont Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl die Dringlichkeit der Situation. Das Renaturierungsgesetz, das als das wichtigste Naturschutzgesetz seit Jahrzehnten gilt, zielt darauf ab, zerstörte Ökosysteme bis 2050 wiederherzustellen. Trotz jahrelanger Verhandlungen und einem finalen Text, auf den sich alle EU-Parteien geeinigt haben, blockieren einige österreichische Landeshauptleute die Zustimmung und verhindern somit, dass Umweltministerin Leonore Gewessler das Gesetz unterstützen kann.

Unterstützung im EU-Parlament

Im EU-Parlament wurde das Renaturierungsgesetz bereits im Februar 2024 angenommen. Krautwaschl stellt die Frage: „Wenn andere europäische Länder und unsere eigenen österreichischen EU-Abgeordneten das Gesetz unterstützen können, warum dann nicht auch die Landeshauptleute? Es geht hier nicht um Parteipolitik, sondern um die Zukunft unserer Natur und damit unsere eigene Zukunft und jene unserer Kinder.“

Forderungen der Petition

Die Petition der steirischen Grünen fordert die Landesregierung auf, ihre ablehnende Haltung aufzugeben, damit die Umweltministerin auf EU-Ebene für das Gesetz stimmen kann. In diesem Zusammenhang werden auch schriftliche Anfragen an Landeshauptmann Christopher Drexler zur Klarstellung seiner Haltung sowie an Umweltlandesrätin Ursula Lackner gestellt. Lackner hat bereits ihre Unterstützung für das Gesetz signalisiert.

Ein Historischer Moment

„Wir stehen vor einer historischen Entscheidung, und die Zeit drängt. Es ist nicht nur unsere Verantwortung, sondern auch unsere moralische Pflicht, für den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen einzutreten“, schließt Krautwaschl. Die steirischen Grünen appellieren an das Bewusstsein der Bevölkerung und der Entscheidungsträger, die Wichtigkeit des Naturschutzes anzuerkennen und aktiv zu handeln.

Der Weg Vorwärts

Mit dieser Petition wollen die Grünen nicht nur politischen Druck ausüben, sondern auch die Bevölkerung sensibilisieren und mobilisieren. Die Rettung der Natur sei nicht nur eine Aufgabe der Politik, sondern eine gemeinsame Verantwortung, die alle betrifft. Jede Unterschrift unter der Petition ist ein Schritt hin zu einer nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Zukunft.