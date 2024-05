Auto-Crash auf Tiroler Bundesstraße fordert fünf Verletzte

Eine 85-jährige deutsche Lenkerin fuhr mit ihrem Auto in Kufstein von der Hechtseestraße kommend nach links in die Tiroler Bundesstraße ein. Ein 61-jähriger deutscher Auto-Lenker fuhr mit drei weiteren Mitfahrern (7, 12 und 35 Jahre) ebenfalls auf der Tiroler Bundesstraße in Richtung Kufstein. Dann passierte das Unglück: Die zwei Autos kollidierten. Bei dem Crash erlitten die beiden Lenker sowie die Mitfahrer Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.