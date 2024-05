Schlusslicht in Österreich: NEOS Fordern Bildungswende in der Steiermark

Veröffentlicht am 23. Mai 2024, 15:48 / ©Kampus Production von Pexels

„Landesrat Amon muss endlich in die Gänge kommen“, fordert Niko Swatek. Besonders in den Bereichen der Elementarpädagogik, Schulsozialarbeit und Ganztagsschulen gebe es erheblichen Nachholbedarf.

Steiermark als Bildungsschlusslicht

Laut dem heute veröffentlichten Bericht „Bildung in Zahlen“ der Statistik Austria bleibt die Steiermark das doppelte Bildungsschlusslicht Österreichs. In der Elementarpädagogik schneidet die Steiermark besonders schlecht ab, und auch der Schulerfolg ist stark vom sozioökonomischen Hintergrund der Eltern abhängig. „Die Leidtragenden sind tausende steirische Kinder und Jugendliche, die aufgrund des Hintergrunds ihres Elternhauses rasch den Anschluss verlieren“, so Swatek.

Forderungen der NEOS

Die NEOS fordern umfassende Maßnahmen zur Verbesserung der Bildungssituation in der Steiermark. Dazu gehört der Ausbau der Krippen- und Kindergartenplätze, um genügend Plätze für alle Kinder zu schaffen. Assistenzpersonal und Schulsozialarbeiter sollen an allen Pflichtschulen eingeführt werden, um das Lehrpersonal zu entlasten. Zusätzlich soll es mehr Ganztagsschulen geben, damit alle Kinder die gleichen Bildungschancen erhalten. Eine Initiative zur Entbürokratisierung soll Lehrkräfte von unnötigem Verwaltungsaufwand befreien. Brennpunktschulen sollen mehr finanzielle Mittel erhalten, um sicherzustellen, dass alle Kinder die Schule mit grundlegenden Kompetenzen in Lesen, Schreiben und Rechnen abschließen.

Bildung als Chancengleichheit

„Bildung darf nicht länger vererbt werden“, betont Swatek. „Damit jedes Kind das ideale Chancensprungbrett für ein gelungenes, eigenverantwortliches Leben bekommt, muss die Politik bereits im Kindergarten ansetzen und von der strikten Trennung der Kinder mit zehn Jahren abkommen.“ Die pinke Partei sieht die Einführung dieser Maßnahmen als dringend notwendig an, um die Bildungschancen aller Kinder in der Steiermark zu verbessern und die soziale Gerechtigkeit zu fördern.