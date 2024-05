Krisen in der Medienlandschaft: „Krone“ will 40 Mitarbeiter kündigen

Veröffentlicht am 23. Mai 2024, 16:28 / ©Screenshot Google Street View

Kriselt es in der österreichischen Medienlandschaft? Ein Medium nach dem anderen kündigt einen massiven Stellenabbau an. Erst im Feber wurden rund 40 Mitarbeiter der Tageszeitung „Kurier“ gekündigt. 5 Minuten berichtete. Selbiges geschieht nun auch bei der Kronen Zeitung.

40 Mitarbeiter betroffen

Chefredaktion, Geschäftsführung und Betriebsrat haben am heutigen Donnerstag, dem 23. Mai, alle Mitarbeitenden der Krone Verlag KG über einen Stellenabbau informiert. Rund 40 Mitarbeiter sind betroffen. Gemeinsam mit dem Betriebsrat wurde ein Sozialplan vereinbart und einvernehmliche Auflösungen der Dienstverhältnisse werden angestrebt, heißt es.

„Um die Finanzkraft sicherzustellen“

Jene Umstrukturierung wird von der Chefredaktion der „Krone“ wie folgt erklärt: „Dadurch soll die Finanzkraft der Krone Verlag KG sichergestellt werden, um weiter erfolgreich zu sein und um die Integration von Print und Digital voranzutreiben, um Investitionen in die Zukunft des Unternehmens zu ermöglichen, insbesondere für die digitale Transformation, Innovation, Ausbau von Paid-Content- und Plattform-Angeboten, Investitionen in die Technik, einen neuen Newsroom, etc. Geplant ist die Entwicklung einer integrierten Redaktionsstruktur und eine Verstärkung der digitalen Abo-Verkaufsprozesse, um mittel- und langfristig weiterhin unternehmerisch erfolgreich zu sein.“

Millionenverluste bei Mediaprint

Der Verlagskonzern Mediaprint, zu dem eben die „Krone“ und der „Kurier“ gehört, sieht sich aktuell in einer dramatischen wirtschaftlichen Lage. Laut dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022/23 liegen die Verluste bei knapp 25 Millionen Euro. Auch das Eigenkapital war demnach mit rund 12 Millionen Euro negativ. Trotz allem fiel die Fortbestehensprognose positiv aus.