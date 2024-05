Nach Einbruch: Hubschrauber fahndet nach Dieben!

Am Mittwoch, den 22. Mai 2024, brachen Diebe die Eingangstür zu einer Werkstätte auf, um anschließend Bargeld und Elektrogeräte zu entwenden. Ein Laptop wurde ebenfalls gestohlen.

Auf frischer Tat ertappt

Als die Einbrecher die Werkstätte verlassen wollten, bemerkte eine Anrainerin die auffälligen Taschenlampen in der Dunkelheit. Sie alarmierte sofort die Polizei. Ein Streifenwagen in der Nähe konnte in Kürze vor Ort sein und sogar Kontakt zu den beiden Tätern herstellen. Doch die Täter flüchteten plötzlich in ein angrenzendes Waldstück. Aus diesem Grund musste die Fahndung mit einem Hubschrauber sowie mehreren Streifenbesatzungen fortgeführt werden. Bis dato verlief die Fahndung allerdings negativ.