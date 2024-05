Verfolgungsjagd nimmt böses Ende: Zwei Polizisten verletzt

Ein 27-jähriger österreichischer Staatsbürger kündigte am Mittwoch, den 22. Mai 2024, seiner Ex-Freundin per Textnachricht an, dass er nicht mehr leben wolle, woraufhin sie die Polizei verständigte. Beamte der Polizeiinspektion Tannengasse trafen den Mann vor seiner Wohnung an, doch er flüchtete während der Klärung des Sachverhalts. Da eine Selbstgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, verfolgten die Polizisten den Mann.

Mann attackierte Polizisten

Als sie ihn einholten, griff der 27-Jährige die Beamten mit Faust- und Ellenbogenschlägen sowie Fußtritten an. Schließlich konnte er mit körperlicher Gewalt fixiert werden. Nach einer Untersuchung im Spital wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Zwei Beamte erlitten Verletzungen im Kopfbereich, mussten im Spital behandelt werden und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.