Grazer Schloßberg wird zur Rätselrallye: So kannst du ihn erkunden

Ein Beispiel für eines der spannenden Rätsel lautet: Der Legende nach bewahrte im Jahre 1481 das Bellen eines Hundes die Kaisertochter Kunigunde vor der Entführung durch den Ungarnkönig Matthias Corvinus, der vergeblich um die Hand der Prinzessin angehalten hatte. Heißt der Hund, der als Statue am Schloßberg verewigt ist: Snoopy, Der Steinerne Hund oder Der Hund von Baskerville?

Mit Plan den Schloßberg erkunden

Die Schloßbergrallye, die vom Team von Fratz Graz vor einigen Jahren entwickelt wurde, wird nun mit großer Unterstützung neu aufgelegt. Kinder und ihre Familien können mit einem Plan in der Hand in die Rollen von Spürnasen schlüpfen und den Schloßberg mit Grips und Spaß erkunden.

Gewinnspiel

Der Plan fungiert als eine Art Schatzkarte, die dazu einlädt, die kleinen und großen Wunder rund um den Uhrturm zu entdecken. Dabei geht es nicht nur um Sehenswürdigkeiten, sondern auch um Unbekanntes, Kurioses und Verspieltes. Ernst Muhr von Fratz Graz betont, dass die Karte und die Rallye so gestaltet wurden, dass alles zu Fuß zu erkunden ist. Insgesamt gilt es, 22 Fragen zu beantworten. Wer am Ende das Lösungswort an [email protected] schickt, nimmt an einem Gewinnspiel teil. Aber wie heißt der Hund, der die Prinzessin gerettet hat, nun wirklich? Am besten den Plan holen und loslegen. Die Antwort findet man am Schloßberg.