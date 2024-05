Unfall in den frühen Morgenstunden: Kleinbus prallte gegen Bäume

Am Mittwoch, dem 22. Mai 2024, wurden die Feuerwehrkräfte frühmorgens zu einem Verkehrsunfall gerufen. „Ein Kleinbus war in einem Waldstück gegen Bäume gefahren. Wir sicherten die Unfallstelle ab, das Abschleppunternehmen Wepa barg den Bus. Die Lenkerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades“, heißt in einem Facebook-Posting der Freiwilligen Feuerwehr Gersdorf an der Feistritz. An dem Einsatz waren neben den 13 Kameraden Feuerwehr auch die Polizei und Arbeiter der Gemeinde beteiligt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2024 um 17:08 Uhr aktualisiert