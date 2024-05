Schwere Vorwürfe gegen Arzt: Klagenfurter (61) starb nach Infusion

Der Fall rund um den qualvollen Krebstod des 14-jährigen Mädchens erschütterte weit über die Kärntner Landesgrenzen hinaus. Wir haben berichtet. Ihre Eltern brachten sie damals zu dem Kärntner Alternativ-Mediziner (62) und den Alchemisten. Aber eigentlich hätte die 14-Jährige eine ganz andere medizinische Behandlung gebraucht. Sie wurde erst in ein Krankenhaus gebracht, als sie bereits im Sterben lag. Wurde eine fachgerechte Behandlung hier unterlassen? Vom Gericht wurden die Eltern nicht rechtskräftig zu zwölf Monaten bedingter Haft verurteilt.

Ermittlungen wegen grob fahrlässiger Tötung

Jene drei „Wunderheiler“, die das 14-jährige Mädchen behandelten, gerieten nach dem Tod ebenfalls ins Visier der Behörden. Es wird wegen grob fahrlässiger Tötung gegen sie ermittelt – mehr dazu hier. Ein weiterer tragischer Todesfall bekam nun mehr Aufmerksamkeit.

Besuch beim „Wunderheiler“

Am 24. Mai 2023 verstarb der 61-jährige Erwin S., ein Tätowierer aus Klagenfurt, an einem Herzinfarkt, der die Folge einer misslungenen medizinischen Behandlung sein dürfte. Auch er wurde von dem alternativ-medizinischen Duo behandelt. Aber erstmal zurück zum Anfang: Erwin S. hatte sich 2022 eben von einem Schlaganfall erholt. Um wieder voll und ganz auf die Beine zu kommen, suchte er Hilfe bei dem Alchemisten. Kurze Zeit später kam auch jener Arzt ins Spiel, gegen den schwere Vorwürfe erhoben werden. Verdächtig: Die beiden „Ordinationen“ grenzten Tür an Tür zueinander.

Führte falsche Behandlung zum Tod?

Das Paar bekam etwas später vom Kärntner Mediziner teure Infusionen mit Katzenkralle. Jedoch darf Katzenkralle gar nicht als Infusion verabreicht werden. Erwin S. zeigte sofort Nebenwirkungen. Er begann zu schwitzen, spürte Schmerzen in der Brust und lief rot an. Und wie reagierte der Arzt darauf? Er verabreichte dem Tätowierer eine weitere Infusion. Erwin S. solle sich zu Hause ausruhen, meinte der Mediziner. Zuhause angekommen, verschlimmerte sich der Zustand des Klagenfurters. Als die Rettung eintraf, war Erwins linkes Bein bereits taub. Die Diagnose: Ein Herzinfarkt, der in einen Schlaganfall mit Hirnschaden mündete. Erwin S. musste deshalb in den künstlichen Tiefschlaf versetzt werden. Am 24. Mai 2023 verstarb er.

Fall beschäftigt die Staatsanwaltschaft

All das teilte Erwins Ehefrau Evelyn S. gemeinsam mit ihrer Rechtsanwältin Karin Prutsch und dem Mediziner und Experten für Infusionstherapie Falco Kostron heute, dem 23. Mai 2024, bei einer Pressekonferenz mit. Prutsch hat in der Folge bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine Sachverhaltsdarstellung wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung beziehungsweise Kurpfuscherei gegen den Mediziner und den Alchemisten eingebracht. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2024 um 17:48 Uhr aktualisiert